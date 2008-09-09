Возможность внеочередных выборов в ВР уже учтена в кредитном рейтинге

Возможность внеочередных выборов в Верховную Раду Украины уже учтена в текущем кредитном рейтинге Украины «B+». Об этом агентству УНИАН сообщил директор направления «Суверенные рейтинги» международного рейтингового агентства Standard & Poor`s Фрэнк ГИЛЛ.

«Возможность внеочередных выборов в Верховную Раду уже учтена в текущем кредитном рейтинге Украины (B+)», - сказал Ф.ГИЛЛ.

Эксперт отметил, что рейтинг Украины находится на очень низком уровне по сравнению с экономическим потенциалом страны, что обусловлено политической ситуацией, «затрудняющей проведение критически важных структурных реформ и способствующей проведению инфляционной бюджетной политики».

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета Министров и ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием «разваливать коалицию».

В блоке “Наша Украина – Народная Самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.

3 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал распустить Верховную Раду и объявить досрочные парламентские выборы, если в течение конституционного срока – 30 дней - не будет создана новая коалиция.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады Украины, которое проводится после очередных либо внеочередных выборов Верховной Рады Украины, либо в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции.

Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания.

На сегодня Украина имеет следующие рейтинги: Standard & Poor`s – «В+» (Стабильный); Fitch Ratings – «ВВ» (Стабильный); Moody’s – «В1» (Стабильный).