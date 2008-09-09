К Евро-2012 в Киеве появятся 55 новых гостиниц

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брокерская контора «Биком» разрешения на проектирование и строительство гостиницы на ул. Б.Хмельницкого, 56 в Шевченковском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, гостиница будет построена с целью размещения гостей Евро-2012.

В целом к 2012 году в столице появится 55 новых гостиниц на более чем 13 тыс. номеров. Среди них будет 15 «пятизвездочных» гостиниц на 5515 номеров, 24 «четырехзвездочных» на 4577 номеров, гостиниц категории «три звезды» 14 с количеством номеров 2622, а также 2 «двухзвездочные» гостиницы на 455 номеров.

Чтобы полностью обеспечить потребности в местах для размещения болельщиков и участников чемпионата Евро-2012, в Киеве планируется реконструировать 28 общежитий на 12 тыс. мест, построить 6 общежитий на 3,5 тыс. мест.

На сегодняшний день в столице есть три гостиницы категории «5 звезд» – «Премьер Палас», «Опера», «Святая София Hayatt Ридженси Киев». В целом в гостиничной сети на начало 2008 года существует 16,14 тыс. мест.