Минобороны: продолжая АТО, мы реализуем стратегию НАТО по сдерживанию РФ, хотим мы этого или нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Долгов заявил на международной конференции на тему: "Саммит НАТО в Варшаве - результаты для Украины".

Замминистра обороны считает, что стратегия сдерживания России является главным геополитическим фактором, который будет доминировать и определять действия не только стран-членов НАТО, но и других игроков в сфере безопасности на более длительный период.

"Украина является одним из мощных факторов сдерживания, в том числе и в контексте осуществления политики НАТО на следующие периоды", - заявил Долгов.

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"К сожалению, сдерживание для нас - это война, которая продолжается. Вот, продолжая антитеррористическую операцию, мы тем самым реализуем, хотим мы этого или нет, стратегию НАТО, поскольку, все что мы там делаем, является сдерживанием России", - сказал Долгов.

По его словам, это надо осознать, и, отталкиваясь от этого, нужно строить все последующие планы относительно того, куда Украина движется и какие шаги для этого предпринимать.

Долгов подчеркнул, что партнерство НАТО с Украиной в контексте концепции сдерживания приобретает особое значение.

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"Потому что этот партнер (Украина - УНИАН) для НАТО, опять же, этого нет в официальных документах... находится на передовой. И, не являясь членом организации, мы, тем не менее, делаем большую работу в сфере безопасности, защищая собственные национальные интересы, но также защищая это совместное пространство безопасности от распространения агрессии и распространения таких действий, которые разрушают все, все основополагающие принципы, которые были созданы в течение периода после "холодной войны", - заявил Долгов.