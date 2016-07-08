Суд назначил полумиллионный залог для одесского полицейского-взяточника

По ходатайству военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины суд избрал меру пресечения - содержания под стражей для оперуполномоченного криминальной полиции одного из отделов полиции ГУ НП в Одесской области.

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Одновременно суд определил возможность внесения залога в размере 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Напомним, что 6 июля военная прокуратура Одесского гарнизона совместно с работниками оперативного подразделения Департамента внутренней безопасности УВБ в Одесской области задержала правоохранителя "на горячем".

Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.