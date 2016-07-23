В Кировоградской области во время получения взятки задержали группу полицейских

В Кировоградской области во время получения взятки в размере 8,5 тыс. долларов США задержаны сотрудники полиции.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, вчера, 22 июля, около 21:00 следственным отделом прокуратуры Кировоградской области оперативного сопровождения СБУ задержана группа полицейских на получении неправомерной выгоды в размере 8,5 тыс. долл.

Оперуполномоченные Кировоградского отдела полиции ГУ НП в области вымогали деньги за непривлечение к уголовной ответственности жителя областного центра по надуманным обвинениям в развращении несовершеннолетних. Следователи прокуратуры уже задержали двух правоохранителей во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долл.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении, а также избрании им меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность к совершению этого преступления руководства указанного отдела полиции.