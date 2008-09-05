Проверка кредитного общества в Одессе показала - нет 5,5 млн. грн.

При проверке одесского кредитного союза «Первое кредитное общество» сотрудники ГСБЭП выявили факт хищения на свыше 5,5 млн. грн.

Так сегодня сообщил начальник Одесского ГУ МВД в Одессе Эдуард ДОБРЫНИН в ходе встречи с участниками пикетирования здания горуправления милиции – членами общественной организации «Свободная Одесса», требовавшими провести проверку деятельности кредитного союза «Первое кредитное общество».

По его словам, «в течение 10 дней милиция проводила проверку «Первого кредитного общества» по линии борьбы с экономическими преступлениями. Выявлен факт хищения денежных средств на суммму 5,5 млн. грн. То есть это деньги вкладчиков, которые передавались «Первому кредитному обществу» для использования законным образом. В результате проверки установлено, что эти деньги сейчас найти никто не может, в том числе милиция».

Э.ДОБРЫНИН добавил, что уже известно одно из предприятий, куда якобы направлялись денежные средства: «Это - «Ситалторг 21», директором его является житель Ширяевского района. Однако тот пояснил сотрудникам милиции, что о перечислении в адрес его фирмы указанной суммы денег ему ничего не известно, и он вообще хозяйственной деятельностью не занимается».

«Сегодня возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного Кодекса (фиктивное предпринимательство – УНИАН), в рамках которого мы начинаем проверку всех предприятий и структур, которые входят в эту финансовую организацию», – добавил начальник Одесского горуправления милиции.

Причастные к этим операциям лица, подытожил Э.ДОБРЫНИН, поясняют, что «собрали деньги, перевели их на счет несуществующей фирмы и говорят, что купили на эту сумму оргтехнику. Мы предложили показать эту оргтехнику. Но показать ее никто не может. Руководитель фирмы говорит, что вообще не занимается этой деятельностью. Естественно, у нас возникают вопросы, где же 5 с половиной миллионов гривен».