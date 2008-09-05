Проверка кредитного общества в Одессе показала - нет 5,5 млн. грн.
Сообщает начальник Одесского ГУ МВД
При проверке одесского кредитного союза «Первое кредитное общество» сотрудники ГСБЭП выявили факт хищения на свыше 5,5 млн. грн.
Так сегодня сообщил начальник Одесского ГУ МВД в Одессе Эдуард ДОБРЫНИН в ходе встречи с участниками пикетирования здания горуправления милиции – членами общественной организации «Свободная Одесса», требовавшими провести проверку деятельности кредитного союза «Первое кредитное общество».
По его словам, «в течение 10 дней милиция проводила проверку «Первого кредитного общества» по линии борьбы с экономическими преступлениями. Выявлен факт хищения денежных средств на суммму 5,5 млн. грн. То есть это деньги вкладчиков, которые передавались «Первому кредитному обществу» для использования законным образом. В результате проверки установлено, что эти деньги сейчас найти никто не может, в том числе милиция».
Э.ДОБРЫНИН добавил, что уже известно одно из предприятий, куда якобы направлялись денежные средства: «Это - «Ситалторг 21», директором его является житель Ширяевского района. Однако тот пояснил сотрудникам милиции, что о перечислении в адрес его фирмы указанной суммы денег ему ничего не известно, и он вообще хозяйственной деятельностью не занимается».
«Сегодня возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного Кодекса (фиктивное предпринимательство – УНИАН), в рамках которого мы начинаем проверку всех предприятий и структур, которые входят в эту финансовую организацию», – добавил начальник Одесского горуправления милиции.
Причастные к этим операциям лица, подытожил Э.ДОБРЫНИН, поясняют, что «собрали деньги, перевели их на счет несуществующей фирмы и говорят, что купили на эту сумму оргтехнику. Мы предложили показать эту оргтехнику. Но показать ее никто не может. Руководитель фирмы говорит, что вообще не занимается этой деятельностью. Естественно, у нас возникают вопросы, где же 5 с половиной миллионов гривен».