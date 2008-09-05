Милиция Крыма говорит, что прекратила «дикие танцы»

Крымская милиция опровергает информацию ряда средств массовой информации об избиении правоохранителями российских ди-джеев в Судаке.

4 сентября ряд сайтов со ссылкой на одно из крымских информагентств разместили информацию о разгоне фестиваля в Судаке и избиении ди-джеев из России.

«Содержание публикации основано на жалобном плаче владелицы клуба, которая, преследуя свои меркантильные интересы, выступила в роли обличителя милиции», сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Крымская милиция отмечает, что «разогнать музыкальный фестиваль было невозможно хотя бы по той причине, что официально он не проводился». «То есть, организаторы не регистрировали его проведение в соответствующих инстанциях», - говорится в сообщении.

Пресс-служба милиции отмечает, что клуб, о котором идет речь, «представляет собой скорее кафе», и «вообще не имеет лицензии на музыкальное сопровождение». «Заявленное время работы заведения - с 9.00 до 03.00 при условии полной тишины. В результате проведения нелегального фестиваля, смысл которого сводился к круглосуточному извержению бешено звучащей музыки, жители и отдыхающие близлежащих санаториев стали массово обращаться в милицию с законными требованиями обеспечить их спокойный отдых и сон. Согласно Закону Украины «О тишине», во всех населенных пунктах громкое звучание музыки должно быть прекращено в 22.00», - отмечает крымский Главк МВД. Именно поэтому милиция в конце августа «прекратила «дикие танцы», говорится в сообщении.

Кроме того, заявляет милиция, «задержание трех ди-джеев из России (двух мужчин и одной женщины) связано с их агрессивным поведением, нецензурной бранью и злостным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции». «При этом никто их не избивал, а в горотдел они доставлялись для установления их личности и оформления административных протоколов о правонарушении», - подчеркивает милиция Крыма. Кроме того, граждане иностранных государств, находясь на территории Украины, не имеют права осуществлять какую-либо деятельность без специально оформленных разрешений.

При этом, отмечается в сообщении, двоих из трех ди-джеев на 15 суток посадила не милиция, как говорилось в информации СМИ, а суд.

«Таким образом, в интересах местных жителей и отдыхающих граждан милиция пресекла фактически незаконную деятельность незарегистрированного фестиваля, который проводился в несогласованной с властями торговой точке, не имеющей лицензии на звуковое оформление, с грубым нарушением Закона Украины «О тишине», - отмечает крымский Главк МВД.

По его данным, в настоящее время решается вопрос о выдворении с территории Украины иностранных граждан, нарушивших украинское законодательство.

«Прокуратурой Судака проведена проверка законности действий милиции, они признаны обоснованными», - подчеркивается в сообщении милиции.