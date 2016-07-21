"ДНР" передала Украине еще 23 осужденных

Как сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, в этот раз ей были переданы 23 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную Украине территорию.

В целом, как отмечается в сообщении, за год благодаря работе уполномоченного по правам человека было перемещено 110 осужденных с неподконтрольной правительству территории.

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В рамках сегодняшней процедуры передачи осужденных Лутковская обсудила с так называемой "уполномоченной по правам человека в ДНР" Дарьей Морозовой вопросы состояния соблюдения прав детей, пленных и задержанных.

Напомним, в июле 2015 года состоялась передача первых 9 украинских осужденных. В ходе второй передачи 5 августа 2015 года удалось забрать 20 заключенных из Донецкого следственного изолятора. 8 декабря 2015 года проведена третья успешная операция по передаче 20 осужденных, которые отбывали наказание в Енакиевской исправительной колонии №52. 5 февраля 2016 года 18 осужденных, находившихся в различных учреждениях системы исполнения наказаний Донецкой области, вернулись на контролируемую Украино территорию. 20 апреля были переданы еще 20 осужденных с неподконтрольной территории.