Омбудсмен прокомментировала "слив" данных аккредитованных в "ДНР" журналистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поддерживает заявление представителей СМИ, которые выразили свое возмущение фактом публикации на сайте "Миротворец" персональных данных журналистов, которые получали аккредитацию в так называемых ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении

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Отмечается, что Лутковская еще в прошлом году обращалась к руководству Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел с требованием установить лиц, причастных к незаконному хранению, использованию и распространению на сайте "Миротворец" персональных данных граждан Украины, привлечь их к уголовной ответственности, а также предпринять меры для блокирования доступа пользователей на территории Украины до этого интернет-ресурса.

По мнению уполномоченного, публикация таких данных является незаконным вмешательством в право человека на приватность. К сожалению, ответной реакции на указанные обращения не было получено, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, журналистское сообщество выразило возмущение публикацией данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов.

Напомним, вчера сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемых ДНР/ЛНР. В этой базе данных содержится 4068 имен.