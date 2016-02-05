Боевики передали Украине 18 заключенных из колоний на оккупированном Донбассе - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По данным Геращенко, это лица, которые совершили тяжкие преступления, по приговорам украинских судов получили большие сроки заключения (есть и те, кто получил пожизненное заключение) еще до начала конфликта на Донбассе.

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Она сообщила, что на сегодняшний день в тюрьмах на оккупированных территориях остается около 10 тыс. тех, кто отбывает наказание по приговорам украинских судов, из них почти 1 тыс. хотели бы отбывать остаток наказания на подконтрольной территории. При этом Геращенко отметила, что «мы имеем список, в котором около 300 человек, чьи родные обратились к уполномоченному по правам человека Лутковской, в пенитенциарную службу или Минскую гуманитарную группу с просьбой посодействовать в таком перемещении.

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«Все эти данные вносим в единый список, и вот сегодня состоялась 4 подобная операция передачи осужденных», - написала она.

Как отметила Геращенко, несмотря на то, что эти люди совершили тяжкие преступления, они также граждане Украины, и государство также заботится об их правах, как-то: право на переписку, свидания и т.п.

«Список тех, кого передают украинской стороне, формирует другая сторона, - а омбудсмен и пенитенциарщики забирают тех, кого боевики согласны передать. Как правило, это лица, имеющие большой срок заключения и отбывающие наказание за очень тяжкие преступления», – отметила Геращенко.

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Как сообщалось, в течение 2015 года произошло три передачи лиц с неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса: в июле - передача первых девяти украинских осужденных, в августе удалось забрать из Донецкого следственного изолятора 20 заключенных. 8 декабря 2015 года было передано еще 20 осужденных, отбывавших наказание в Енакиевской исправительной колонии № 52.