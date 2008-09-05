Парламент требует от Кабмина финансировать строительство метро

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об обеспечении выполнения Государственной программы строительства и развития метрополитенов на 2006-2010 годы в городах Киеве, Донецке и Днепропетровске и городе Харькове”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 370 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении предусмотрено обратить внимание Кабинета Министров Украины на недостаточность принятых мер по выполнению Программы строительства и развития сети метрополитенов в городах Киеве, Донецке, Днепропетровске и Харькове.

Постановлением поручается правительству обеспечить в текущем году в полном объеме выделение средств, утвержденных в государственном бюджете Украины на 2008 год на строительство и развитие сети метрополитенов в этих городах и предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2009 год средства на строительство и развитие сети метрополитенов в этих городах, согласно ориентировочным объемам финансирования, определенным программой.

Постановлением предусматривается обеспечить постоянный мониторинг и действенный контроль над реализацией основных мероприятий по строительству и развитию сети метрополитенов на 2006-2010 годы органами исполнительной власти.

До 1 февраля 2009 года правительство должно информировать Верховную Раду Украины о ходе выполнения программы и данного постановления.