Ричард Чейни прибыл в Украину
16:56, 04 сентября 2008Общество
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Вице-президента США встречали Огрызко, Черновецкий...
Вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ прибыл в Украину с рабочим визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» его встречали министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Посол Украины в США Олег ШАМШУР, Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.
Программой визита запланированы встречи Р.ЧЕЙНИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Кроме того, 5 сентября В.ЮЩЕНКО и Р.ЧЕЙНИ возложат цветы к памятному знаку Жертвам голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Р.ЧЕЙНИ прибыл в Киев вместе с супругой Линн ЧЕЙНИ.
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