Вице-президент США Ричард ЧЕЙНИ прибыл в Украину с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» его встречали министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Посол Украины в США Олег ШАМШУР, Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

Программой визита запланированы встречи Р.ЧЕЙНИ с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Кроме того, 5 сентября В.ЮЩЕНКО и Р.ЧЕЙНИ возложат цветы к памятному знаку Жертвам голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Р.ЧЕЙНИ прибыл в Киев вместе с супругой Линн ЧЕЙНИ.