УНИАН открыл новый Интернет-проект

Информационное агентство УНИАН открыло новый информационный продукт – интернет-страницу “УНИАН – Новости ЕС”.

Этот продукт является логическим продолжением начатой агентством с 1 января 2007 года работы по освещению европейских новостей, что стало возможным благодаря созданию корпункта в Брюсселе.

“Мы пытаемся, с одной стороны, дать возможность гражданам Украины как можно больше узнать о том, чем живет сегодня Европейский Союз, к которому стремится приобщиться и наша страна, а с другой стороны - шагать в ногу со временем, подавая информацию в той форме, в которой она лучше воспринимается, а именно – через специальный сайт”, - сказал генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО.

Он отметил, что сегодня УНИАН стал бесспорным лидером среди украинских СМИ по поставкам информации на европейскую тематику.

В свою очередь, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО выразил убеждение в необходимости нового проекта не только для профессионалов, но и для всех украинцев.

“Рассчитываем на то, что наши “европейские” новости помогут гражданам Украины лучше почувствовать пульс жизни стран Европы, а, следовательно, скорее интегрироваться в современный мир. Эта интеграция невозможна без понимания, что такое европейские стандарты, ценности, а вместе с тем, и проблемы современной Европы. Наша оперативная и объективная информация, убеждены, будет способствовать этому”, - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Сайт “УНИАН – Новости ЕС” будет публиковать в открытом доступе новости, которые касаются отношений между Украиной и Евросоюзом, а также новости из жизни ЕС на разнообразную тематику: внутренняя и внешняя политика, сельское хозяйство, металлургия, энергетика, транспорт, телекоммуникации, макроэкономическая статистика и т.д. Новости будут публиковаться с задержкой как минимум на 30 минут по сравнению с основной лентой новостей, которая распространяется по подписке. Эксклюзивные новости пока также будут публиковаться в сокращенном виде, но их полная версия будет доступна по подписке.

Кроме того, на сайте будут размещаться анонсы основных событий ЕС, фотоновости и статьи об отношениях Украины с ЕС и НАТО, а также новости Совета Европы, который занимается защитой прав человека в 47 странах-членах, в том числе в Украине.

Начиная работу над сайтом “УНИАН – Новости ЕС”, агентство, в то же время, прекращает выпуск еженедельников “Новости ЕС” и “Анонс ЕС”. Редактором сайта “УНИАН – Новости ЕС” назначен корреспондент агентства в Брюсселе Сергей ВОРОПАЕВ. Язык сайта - украинский.

Адрес сайта “УНИАН – Новости ЕС” – http://eunews.unian.net Попасть на страницу сайта можно будет и с основного сайта УНИАН http://unian.net, выбрав в меню рубрику “спецпроекты: Новости ЕС”.

*** УНИАН – одно из ведущих информационных агентств Украины, которое работает на информационном рынке с 1993 года. Входит в холдинг “Главред-медиа”. 1 января 2007 года УНИАН открыл первый зарубежный корпункт в Брюсселе.