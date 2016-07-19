На полигоне "Широкий лан" состоялось торжественное поднятие флагов стран-участниц учений "Си Бриз-2016" (фоторепортаж)

Как сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, церемония проходила в полевом лагере, где живут участники учений. Участие в ней приняли украинские, американские, грузинские, молдавские и румынские военнослужащие. Это солдаты тех подразделений, которые примут участие в отработке задач сухопутного компонента учений "Си Бриз-2016".

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На церемонии присутствовали первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов, руководитель учений от украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато и заместитель руководителя учений от американской стороны капитан 2 ранга Кеннот Энгле.

Как сообщал УНИАН, 18 июля стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2016", которые будут проходить в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Продлятся учения до 30 июля.