Черновецкий: чем больше чиновников - тем больше взяток

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объясняет необходимость сокращения количества административных районов в столице одним из направлений борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словами Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, нынешнее количество районов (10 – УНИАН) вредит населению, предпринимателям. Мэр объяснил это тем, что чем больше чиновников, тем больше взяток они требуют, и таким образом у простых людей возникает большое количество проблем.

Кроме того, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, изменения в законодательстве, вступившие в силу с его приходом на должность городского председателя, также негативно отразились на простых киевлянах. «Поскольку сегодня глава района определяется не мной, а большинством депутатов района. Здесь отсутствует принцип назначения на должность функционеров, которые имеют опыт хозяйственной работы, которые понимают, что такое нормальная бюрократия. Это в основном люди, которые общаются с населением политическими лозунгами, необязательные, жуликоватые в некоторых случаях», - пояснил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что в вопросе сокращения количества районов в столице будет руководствоваться мнением киевлян.

Он также добавил, что на сегодняшний день в некоторых районах главы администраций начали продавать детские садики и прочее имущество, и «полностью погрузились в незаконный бизнес».

«Я по этому вопросу буду советоваться с киевлянами: какие районы оставить, а какие сократить. Если скажут оставить один или два, так оно и будет», - сказал мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрение ближайшей сессии Киевсовета планируется вынести проект решения, которым предусматривается уже с 1 января 2009 года образования в столице 5 административных районов: Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Печерского и Соломенского.