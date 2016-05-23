"Си Бриз - 2016" позволит получить опыт реагирования на современные вызовы и угрозы - командующий ВМС

Об этом заявил командующий украинскими Военно-морскими силами Игорь Воронченко в ходе встречи в Одессе с участниками заключительной конференции по планированию украинско-американского учения «Си Бриз - 2016», сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Он отметил важное значение для украинских ВМС продолжение практики международной кооперации и сотрудничества. По словам Воронченко, особенно трудно переоценить поддержку со стороны коллег стран-партнеров в условиях, когда Украина отстаивает свою независимость и территориальную целостность, когда на востоке страны отечественные Вооруженные силы при поддержке украинского народа дают отпор вооруженному агрессору. Вместе с тем командующий ВМС выразил уверенность, что во время учений «Си Бриз – 2016» будет также изучаться и применяться опыт, полученный украинской морской пехотой в ходе Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Воронченко убежден, что тщательная работа участников конференции по планированию маневров приведет к положительному конечному результату на предстоящих учениях.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня началась заключительная конференция по планированию украинско-американского учения «Си Бриз-2016». Целью мероприятия является уточнение потенциального состава сил, согласование этапов и основных элементов учения, разработка плановой таблицы действий, завершение разработки сценария и плана учения, графика развертывания сил и основных аспектов по проведению многонациональной операции по безопасности в кризисном районе.