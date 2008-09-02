ВР с невиданным единством приняла закон о престижности шахтерского труда

Верховная Рада Украины приняла Закон «О повышении престижности шахтерского труда».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 446 народных депутатов из 446, зарегистрированных в зале.

Законом предусмотрено, в частности, формирование тарифной сетки на основе тарифной ставки первого разряда, которая превышает законодательно установленный уровень минимальной заработной платы на более чем 30%, установление ставки налога от заработной платы шахтеров на уровне 10%.

Кроме того, закон предусматривает получение образования в государственных высших и профессионально-технических учебных заведениях за счет средств государственного бюджета по горным специальностям и профессиям вне конкурса с предоставлением мест в общежитиях на время учебы и гарантированным назначением стипендии.

Также законом предусмотрено обеспечение жильем шахтеров и членов их семей, предоставление государственной социальной поддержки семьям шахтеров, пострадавших на производстве.

Кроме того, предусмотрено установление минимального размера пенсии шахтерам, которые отработали на подземных работах не менее 15 лет, по списку №1 в размере 80% средней заработной платы.

Законом также учрежден орден «За доблестный шахтерский труд» I, ІІ и ІІІ степени.