Директор взорвавшейся шахты им. Карла Маркса может оказаться на улице

Между самовольным возобновлением работ после запрета инспекторами Госгорпромнадзора и взрывом, произошедшим на шахте им. Карла Маркса в г. Енакиево Донецкой области 8 июня 2008 года, существует «четкая связь».

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора, к такому выводу пришла коллегия Госгорпромнадзора.

Коллегией рассмотрены обстоятельства и причины аварии. Учитывая крайне низкий уровень промышленной безопасности на государственном предприятии, члены коллегии признали неудовлетворительной работу ГП «Орджоникидзеуголь» в организации охраны труда.

При этом члены коллегии высказали непонимание позиции экспертной комиссии, которая после проведения дополнительного расследования попыталась определиться относительно несуществования таких причинно-следственных связей. При этом вывод экспертной комиссии не был подписан большей частью ее членов.

Коллегия констатировала, что в ходе проверок состояния промышленной безопасности ГП «Орджоникидзеуголь» инспекторами Госгорпромнадзора выявлен ряд кричащих недостатков, в частности, недостаточная протяжность пожарно-оросительных трубопроводов на случай чрезвычайных ситуаций. При этом проекты противопожарной защиты всех шахт не прошли соответствующей экспертизы. На предприятии также не обеспечивается своевременное финансирование проведения ревизий и наладок стационарного оборудования шахт. Серьезной проблемой остается наличие средств индивидуальной защиты работающих. Так, во время последней проверки было выявлено свыше двух тысяч контрафактых (поддельных) самоспасателей.

Учитывая такое состояние промышленной безопасности на угольном предприятии, коллегия Госгорпромнадзора решила инициировать вопрос относительно соответствия занимаемым должностям директора и главного инженера шахты им. Карла Маркса и привлечения к дисциплинарной ответственности генерального директора ГП «Орджоникидзеуголь».

Кроме того, была признана неудовлетворительной работа Департамента охраны труда и чрезвычайных ситуаций Министерства угольной промышленности Украины, на который, согласно законодательства, возложена функция организации ведомственного контроля за промышленной безопасностью и охраной труда в отрасли.

Госгорпромнадзор направит Минуглепрому представление относительно несоответствия занимаемой должности директора Департамента охраны труда и чрезвычайных ситуаций с дальнейшей передачей соответствующих материалов в органы прокуратуры.

Справка УНИАН. 8 июня 2008 года на шахте им. Карла Маркса в Енакиево (Донецкая обл.) произошел взрыв, в результате которого были разрушены надземные строения шахты. От взрывной волны на поверхности пострадали 5 человек. В момент аварии под землей находились 37 человек, из которых 24 были спасены и один горняк был поднят без признаков жизни. Во время взрыва сорвалась и упала в нижнюю часть шахтного ствола людская клеть, в которой находились, по оценкам специалистов, до 12 горняков. За время поисковых работ в зумпфовой части ствола найдены фрагменты тел погибших горняков и направлены на экспертизу. Ликвидация последствий аварии продолжается.