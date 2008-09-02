Путин признался, что ему интересно работать премьером

Владимир Путин, в течение восьми лет бывший президентом России, признался журналистам, что ему нравится работать на посту премьер-министра.

«Работы хватает, работа интересная и полезная», – сказал Путин, занявший пост премьера 8 мая этого года.

По его словам, ему приходится вникать в детали, до которых раньше не доходили руки. Он отметил, что главе правительства приходится решать массу весьма чувствительных проблем, пишет Газета.ру.

«Все их нужно обсудить, понять и принять решение, по какому пути пойти. От этих решений будет зависеть самочувствие страны и миллионов наших граждан через 10–15 лет. Это очень интересная работа, я ею доволен», – отметил Путин.

Журналист газеты «Коммерсантъ» уточнил у премьера: «То есть, это опыт работы на будущее для вас». «Вы о своем будущем подумайте», – пошутил в ответ премьер.