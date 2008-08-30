Институт передовых технологий показал новые школьные атласы

Институт передовых технологий презентовал новые и обновленные атласы по ряду школьных предметов.

Как сообщил директор Института передовых технологий Александр БАРЛАДИН на пресс-конференции в УНИАН, все атласы адаптированы к обновленной программе 12-летней школы.

По его словам, в частности Институт разработал атласы для 4-го класса по природоведению и 8-го класса по истории и географии.

Кроме того, отметил А.БАРЛАДИН, к новому учебному году были приведены в соответствие с новой программой атласы для 8-го класса по всемирной истории и истории Украины. Он напомнил, что только атласы по истории Украины издания Института передовых технологий имеют грифы Министерства образования и науки.

В свою очередь, главный редактор Института передовых технологий Владислав ГРЕЧАНЫЙ отметил, что в новом атласе для 8-го класса “Физическая география Украины” больше внимания уделяется тематике исследования территории Украины в древние времена. В частности, значительно расширены разделы “Климатические условия и ресурсы”, “Черное и Азовское моря”. Кроме того, отметил В.ГРЕЧАНЫЙ, добавлены необходимые для изучения курса карты “Анаэробные воды”, “Загрязнение Черного и Азовского морей”, “Украинские Карпаты. Крымские горы”. Указанный атлас является третьим в учрежденной серии обновленных согласно требованиям новой программы атласов.

В.ГРЕЧАНЫЙ отметил, что в связи с изменениями в действующей программе, атлас по курсу “География Украины” этого учебного года был разделен на два издания – “Физическую географию” для 8-го класса и “Экономическую и социальную географию Украины” для 9-го класса.

По его словам, в этом году был издан атлас для 4-го класса “Я и Украина”. Подобно одноименному учебнику, издание делится на два раздела: историко-краеведческий и естественный. Первый содержит сведения о национальной символике, памятниках истории и культуры, этнографии, территориальном утройстве и хозяйстве Украины. Второй знакомит ребенка с навыками ориентирования на местности, со строением Солнечной системы, с природой Украины и мира.

Преподаватель кафедры естественно-математического образования и технологий ИППО КМПУ им. Б.Гринченко Светлана КАПИРУЛИНА отметила, что подготовка атласов происходила в плодотворном сотрудничестве с преподавателями-практиками. В частности, отметила она, до издания атласов все они проходили рецензирование учителей. “Атласы очень содержательные и имеют высокий уровень научного наполнения”, - сказала она.