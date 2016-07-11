Задержанный сепаратист рассказал о кураторах Украины в Кремле и раскрыл роль сына Александровской

Во время разговора с корреспондентом ТСН задержанный сепаратист заявил в застенках СИЗО, что его предали свои, потому что он якобы много говорил о хищении денег среди сепаратистов Харькова.

"В России оказался 19 ноября 2014 года. Приехал для участия в первом антифашистском конгрессе на Поклонной горе. Мне стало известно (я занимался информационно-аналитической работой), что протестные акции действительно поддерживаются, планируются, финансируются из Москвы. Протестные акции в Харькове? Да! И на юго-востоке Украины. И курирует это все Администрация президента РФ. Конкретно там есть такое управление по социально-экономических отношениях со странами СНГ (Абхазия, Южная Осетия). Хотел подчеркнуть, что там я увидел всю эту кухню. То, что здесь догадывались, там я увидел воочию", - сообщил Бородавка.

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Он несколько раз встречался с представителем Администрации президента России. "С февраля 2015 года координацию и организацию протестных акций в Харькове и еще в нескольких областях юго-Востока осуществлял Маркелов. Это известный в России человек, депутат Госдумы", - отметил сепаратист.

Впоследствии его пригласил на встречу, как консультанта по Харькову, Инал Ардзимба - молодой кремлевский политик, который курирует проекты "ДНР" и "ЛНР", "Бессарабской народной республики".

"Мы общались в кафе "Шоколадница". Планировалось проведение масштабной акции протеста работников ХАЗ ("Харьковский авиационный завод"). Это должен был быть масштабный митинг, марш протеста работников ХАЗ. Люди должны были собраться на проходной, пройти по улице Сумская, перекрыть ее, выйти на площадь Свободы перед зданием ОГА, развесить плакаты, причем плакаты должны уже были быть прописаны (за сотрудничество с Россией, за восстановление экономических связей). И самое главное, без чего эта акция не имела бы никакого смысла, это они должны были нанять небольшой самолет или вертолет, который должен был сопровождать колонну, летая над ней. И выбросить открытки, на тот период, когда люди выйдут", - рассказал задержанный.

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По его словам, не последнюю роль в харьковских событиях играет сын задержанной коммунистки Аллы Александровской Александр. Он живет в российском Белгороде и дружит с руководителем "Харьковских партизан", террористом, который устраивал атаки в Харькове, Олегом Собченко. "Александр Александровский находится на территории Белгорода. Я знаю, что он довольно часто бывает в Москве, имеет контакт с сотрудниками Администрации президента, которые как раз занимаются организацией", - заявил харьковчанин.

По данным СБУ, Александровский является промежуточным звеном, через которого поступает финансирование на протесты в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали скандально известного харьковского журналиста Андрея Бородавку, который скрывался в России и был в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, Бородавка прибыл не из России, откуда его выдворили, а из одной из стран СНГ, находящийся в Передней Азии.