Ющенко развеет стереотипы про крымских татар

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе встречи с представителями Меджлиса крымско-татарского народа заверил, что намерен устранить стереотипы, сложившиеся в обществе в отношении крымских татар.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе меджлиса.

По ее информации, в ходе полуторачасовой встречи Президент и лидеры меджлиса обменялись мнениями по наиболее актуальным проблемам, связанным с возвращением, обустройством и восстановлением прав крымско-татарского народа. Руководители меджлиса подчеркнули, что главной причиной затягивания властью проблем крымских татар "является отсутствие постоянного, прозрачного и системного диалога между органами высшей власти Украины и представительным органом крымско-татарского народа". В этой связи меджлис считает необходимым непосредственное участие главы Украинского государства в совместном определении принципов, которые будут положены в основу разрешения крымско-татарской проблемы.

По словам председателя меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, "от Президента должны исходить политические посылы, призывающие значительную часть украинского чиновничества и политикума повернуться лицом к крымско-татарской проблеме". Одним из первых таких шагов главы государства, по мнению руководителей меджлиса, должна стать поддержка законопроектов "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" и "О статусе крымско-татарского народа в Украине".

В свою очередь Президент подчеркнул важность преодоления инертности власти в отношении проблем крымских татар. При этом В.ЮЩЕНКО особо отметил, что он сторонник четкого законодательного урегулирования крымско-татарской проблемы. "Я, как Президент Украины, готов выступить с необходимыми инициативами, направленными на устранение стереотипов в отношении крымских татар и создание условий для полноценного развития крымско-татарского народа", - цитирует меджлис слова В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины провел встречу с лидерами крымско-татарского народа.

В ходе встречи, в частности, было принято решение в первой половине сентября провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором главным вопросом станет решение всего спектра проблем крымско-татарского народа.