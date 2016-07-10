Во Львове водитель иномарки сбил полицейского и скрылся с места ДТП

Во Львове водитель автомобиля "Шкода Октавия" совершил наезд на работника полиции при исполнении служебных обязанностей и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 9 июля на территории автостоянки на улице Богдана Хмельницкого.

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По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода Октавия" на территории автостоянки возле гипермаркета повредил ограждение автостоянки и, скрываясь после совершенного, наехал на 25-летнего сержанта полиции. Пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи с телесными повреждениями.

Личность водителя устанавливается.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра в центре Харькова в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции погибли двое человек, еще пятеро пострадали.