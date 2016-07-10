В Киеве пьяная пара разрисовала памятник танкистам (фото)

В Киеве задержали супругов, которые разрисовали памятник танкистам времен Второй мировой войны на проспекте Победы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, 38-летняя и 42-летний киевляне, прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили танк, который возмутил их своим цветом. Они купили баллончик краски и через несколько минут разрисовали его белыми полосками.

Задержанные свои действия объясняют тем, что "хотели привлечь внимание общественности". В содеянном полностью признаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обоим грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники Шевченковского управления полиции выясняют все обстоятельства совершения преступления.