В Полтаве неизвестные облили краской памятник Мазепе (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского облуправления полиции, 2 июня, около 2.30 в Полтавский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что во время прогулки он увидел следы краски на памятнике Ивану Мазепе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

«Памятник облит желтой краской»,- сообщили в пресс-службе.

По их данным сейчас решается вопрос внесении данного факта о в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5-ти лет.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Полтаве почти 2,5 тыс. людей приняли участие в открытии памятника гетману Украины Ивану Мазепе.

Также на открытии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и другие.

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По данным Полтавской облгосадминистрации, полтавский памятник Мазепе стал первым полноценным памятником славному гетману не только в Украине, но и в мире.

Авторы памятника - скульптор Николай Билык и полтавский архитектор Виктор Шевченко. Монумент весит 2,5 тонны, высотой 3,20 м. Вместе с постаментом высота памятника составляет 7 метров, а ночью скульптура подсвечивается.

В ночь на 4 мая неизвестные пытались взорвать еще неустановленный памятник Ивану Мазепе.