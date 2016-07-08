СБУ задержала влиятельного грузинского "вора в законе", отдыхавшего на закарпатском курорте

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник, ранее неоднократно депортированный из Украины, отдыхал на одном из курортов Западной Украины. По информации спецслужбы, "Курша", "коронованный" в 1992 году как один из самых влиятельных "воров в законе", имеет тесные связи с криминальными кругами в России, странах Закавказья и за рубежом.

Со слов задержанного, он въехал в Украину из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики вне пунктов пропуска.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали попытки криминальных кругов через правоохранительные органы "решить вопрос" освобождения "Курши".

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В ближайшее время СБУ планирует принудительно выдворить "вора в законе" с последующим запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

Как сообщил на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак, задержанный за последние 4 года 4 раза незаконно прибывал в Украину и выдворялся из нее.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко выразил мнение, что есть необходимость совместно с Министерством внутренних дел инициировать перед Верховной Радой принятие такого закона, чтобы правоохранительные органы "постоянно не охотились на таких лиц, не выдворяли, чтобы потом снова охотиться".