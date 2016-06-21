На Киевщине задержали "вора в законе", которого разыскивают венгерские правоохранители

Гражданина Серго Глонти, известного в криминальных кругах как «Гуга», задержали в одном из элитных ресторанов на Киевщине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Читайте также"Анекдот какой-то": в сети появились фото и видео "случайного" визита сотрудников ГПУ к Ляшко

«44-летний задержанный «вор в законе» был несколько раз судим, в частности за подделку документов и незаконные операции с наркотиками. «Короновали» его в 1995 году в СИЗО №2 «Бутырка». Москва, РФ)», - говорится в сообщении.

Оперативники полиции узнали, что «Гуга» пытался установить контроль над действующими преступными группами этнического происхождения, которые специализируются на квартирных кражах, похищении личных вещей из автотранспорта, угонах элитных авто и сбыте наркотиков на территории столицы. Кроме того, «вор в законе» выступал «третейским судьей» при решении спорных вопросов между представителями криминала и бизнеса.

Правоохранительные органы Венгрии разыскивают Серго Глонти за подделку документа – использование паспорта гражданина Венгрии.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Готовятся необходимые документы для его экстрадиции в страну, которая инициировала розыск.