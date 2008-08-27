Таможни Украины и России планируют совместную спецоперацию

. 27 августа. УНИАН. Представители руководства таможенных администраций Украины и Российской Федерации во время встречи обсудят актуальные правоохранительные вопросы, проанализируют проблемы пограничного взаимодействия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Гостаможслужбы Украины.

Значительное внимание будет уделено совместным мероприятиям, направленным на повышение эффективности сотрудничества таможенных органов Украины и Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями.

В рамках встречи планируется обсудить вопросы подготовки и проведения совместной специальной операции „Граница-2008”.

Кроме того, для решения текущих украинско-российских вопросов правоохранительного характера будут утверждены основные направления деятельности совместной постоянно действующей украинско-российской рабочей группы по борьбе с таможенными правонарушителями, а также утверждены основные направления работы ответственных контактных лиц для решения этих вопросов.

Также планируется обсуждение перспектив сотрудничества в рамках Комитета руководителей правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участниц СНГ.

Делегацию Украины во время встречи возглавит заместитель председателя Таможенной службы Украины Иван ДЕРЕВЯНКО, России - заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации Игорь ЗАВРАЖНОВ.