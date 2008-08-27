УБОП освободил заложницу - дочь руководителя нефтестроительной фирмы

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУ МВД в г. Киеве освободили похищенную злоумышленниками дочь одного из руководителей столичной нефтестроительной компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за освобождение девушки (1987 г.р.) преступники требовали у ее отца 200 тыс. евро.

В ходе спецоперации, которая была проведена на автодороге Киев – Борисполь, во время передачи меченых денег один из злоумышленников был задержан, заложница освобождена. Похитителем оказался частный предприниматель из г. Сумы (1978 г.р.). Во время задержания он оказал сопротивление работникам милиции. У задержанного, кроме других вещественных доказательств, изъят пистолет иностранного производства и патроны к нему.

По материалам спецподразделения УБОП следственным отделом Дарницкого райотдела ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.