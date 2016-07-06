Во Львове госпитализировали 6 человек с кишечной инфекцией

Во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины.

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В сообщении отмечают, что львовяне и жители села Великие Грибовичи связывают свое заболевание с употреблением продуктов питания 4 июля в кафе «Империя».

«Общими симптомами заболевания являются повышение температуры тела 38-39С, рвота, понос, явления общей интоксикации. Во время опроса госпитализированных лиц установлено, что больные употребляли язык заливной, фаршированную рыбу, шашлык из свинины, мясную нарезку, арбуз, суши. У всех госпитализированных состояние средней тяжести», - говорится в сообщении.

Пострадавшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи согласно клиническим протоколам, отмечают в ведомстве.