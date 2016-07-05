Операция "Янтарь": Аваков заявляет, что среди подозреваемых и причастных есть руководители силовых органов Ривненской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на брифинге в Киеве.

"Среди подозреваемых и причастных к этой схеме, среди тех, кто задержан будет - руководители областной прокуратуры, ключевые работники СБУ на местном уровне, бывшие и нынешние сотрудники Национальной полиции, и в том числе руководители внутренней безопасности Нацполиции области, и в том числе руководитель подразделения отдела по защите экономики, и целый ряд преступных элементов чистого криминала", - заявил Аваков.

Министр заявил, что к схеме незаконной добычи янтаря причастны чиновники из вертикали местных администраций.

Аваков также рассказал о подготовке проведения обысков и сборе доказательств.

"Важно отметить, что эта разработка проходила несколько недель. В большинстве случаев задокументированы достаточно шокирующие бессовестные факты", - заявил Аваков.

В этой связи министр сказал, что факты будут обнародоваться по мере того, как будет принимать решения Генеральная прокуратура.

"Вместе с тем, первые результаты обысков у заместителя прокурора области показали и слитки золота, и большую коллекцию часов дорогих, и мешки бурштына, и наличные деньги", - заявил Аваков.

Напомним, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.