В профильном комитете Парламентской ассамблеи ОБСЕ призывают Россию прекратить агрессию против Украины

О принятии проекта резолюции по поводу нарушений прав человека и основных свобод в Крыму сообщил в Facebook лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

Как говорится в документе, "Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию положить конец агрессии против Украины и полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, в том числе принципов и обязательств в рамках ОБСЕ".

В проекте отмечается, что ПА ОБСЕ решительно осуждает аннексию Россией Автономной республики Крым и Севастополя.

Комитет Парламентской ассамблеи призывает все государства-участники ОБСЕ воздерживаться от любых действий или контактов, которые прямо или косвенно могут означать признание изменения статуса Крыма и Севастополя.

Также в документе осуждается нарушение прав человека и основных свобод на Крымском полуострове, которое характеризуется, в частности ростом репрессий, насилия и дискриминации в отношении коренного населения крымских татар и этнических украинцев, включая похищения, убийства, пытки и жестокое обращение, насильственные исчезновения и преследования, аресты, лишения свободы.

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ "выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что в Крыму исчезает возможность получения образования на украинском языке и его изучения в результате давления на администрацию школ, учителей, родителей и детей с целью прекратить преподавание на украинском языке и его изучение, что еще больше ограничивает присутствие украинского языка и культуры на полуострове".

В проекте резолюции говорится об осуждении серьезных ограничений свободы средств массовой информации и свободы выражения мнений в Крыму, где отключают украинские телеканалы, заменяя их телеканалами из РФ.

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Комитет ПА ОБСЕ призывает Россию, которая осуществляет фактический контроль над Крымским полуостровом, прекратить нарушения прав человека и основных свобод, включая постоянный террор, притеснения и дискриминацию в отношении этнических украинцев и крымских татар, а также преследование и незаконное задержание жителей Крыма, выступающих против оккупации полуострова.

Кроме того, выражается призыв к РФ прекратить навязывать применение российских законов в оккупированном Крыму, а также принудительно давать российское гражданство жителям Крыма в нарушение международного права.

Члены комитета призвали РФ воздержаться от перевода лиц, содержащихся под стражей или в учреждениях социальной опеки, включая детей, на другие подконтрольные территории РФ.

После одобрения комитетом резолюцию должны внести на рассмотрение общей сессии ОБСЕ.