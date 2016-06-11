В оккупированном Крыму шестеро сотрудников ФСБ ворвались с обыском в дом матери украинского волонтера

Об этом сообщается на сайте "Крымской правозащитной группы".

Обыск проводился в четверг, 2 июня. Волонтер - Наталья Ващенко - имеет крымскую прописку, но много лет живет в Днепропетровске и приехала проведать маму в Керчь, говорится в сообщении.

"В дом к матери в 8 утра 2 июня ворвались люди. Их было шестеро. Они были в гражданском, один из них показал удостоверение сотрудника ФСБ и постановление суда на осмотр квартиры. Постановление было выдано судьей Кузьминой из Керченского городского суда. Силовики привели с собой двух понятых. Одна из понятых - председатель нашего жилищного кооператива. Силовики угрожали взломать дверь и застрелить мою собаку", - сообщила Ващенко.

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По ее словам, после обыска сотрудники ФСБ забрали ее ноутбук, который она привезла из Днепропетровска, ноутбук ее мамы, жесткие диски со старого компьютера, который не работает.

Во время обыска нашли 2 сувенирных украинских шеврона, один из них - УПА, и маленький флажок "Правого сектора". После этого, по словам Натальи, ее увезли для дачи объяснений в ФСБ.

"Никаких документов об обыске и задержании на руки не дали. Сказали настойчиво, что должна поехать с ними. О том, что я могу отказаться, меня не предупредили. Там, на Ленина, 8 я провела более 2 часов. Спрашивали, была ли я в АТО, зачем ухаживала за ранеными в госпитале Днепропетровска, как отношусь к тому, что Крым теперь российский, почему у меня в друзьях на Фейсбук есть украинские военные-крымчане", - сообщила Наталья.

Также она отметила, что ее "пугали тюрьмой, говорили, что жаль мою маму, которой придется меня навещать, спрашивали, есть ли у меня родственники, которым предстоит ухаживать за моей мамой, заставили писать объяснительную записку".

Также Наталье сообщили, что ей нельзя выезжать из оккупированного Крыма, при этом никаких копий документов ей не дали. Изъятую технику пообещали вернуть через 10 дней.

Сотрудники ФСБ сказали ей, что в течение 10 дней после проведения проверки и определят ее "дальнейший статус".

Активистке и волонтеру может грозить уголовное преследование по так называемым "террористическим статьям" или шпионаж.