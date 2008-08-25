В День Независимости в Луцке во второй раз состоялась акция «Украинская вышиванка».

Как передает корреспондент УНИАН, в этот раз жители Луцка в вышиванках и национальных костюмах выстроили слово «ЛУЦК». В заключение акции все ее участники исполнили Гимн Украины.

Организаторы акции надеялись на большее количество участников в вышитых сорочках, однако из-за сильного ливня и холода многие люди не пришли сегодня на центральную площадь города. Следовательно, побить рекорд прошлого года, когда больше трех тысяч людей в национальных костюмах выстроили «живой» Государственный герб Украины – тризуб – не удалось. В этом году в акции приняли участие лишь около полутысячи лучан.

Городской председатель Луцка Богдан ШИБА, обращаясь к собравшимся, призывал всех оставаться настоящими украинцами не только снаружи, но душой и сердцем удостоверять свою любовь, уважение и преданность Родине.