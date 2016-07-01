Порошенко: Россия готовила террористов в специальных центрах для совершения терактов в Украине
18:50, 01 июля 2016Общество
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Россия готовила террористов в специальных подготовительных центрах на территории Курской, Белгородской и Ростовской областей РФ для совершения терактов в Украине.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью болгарскому телеканалу bTV.
«В Украине только за последний год мы предотвратили около 300 террористических атак, которые готовились со стороны Российской Федерации», - заявил он.
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По словам президента, террористы проходили подготовку в подготовительных центрах на территории Курской, Белгородской и Ростовской областей.
«Мы их задержали с взрывчатыми веществами при подготовке террористических актов и продемонстрировали миру. Конечно, в борьбе с терроризмом мы должны все объединить наши усилия», - отметил Порошенко.
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