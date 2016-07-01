Чеченский террорист "номер один": в Конгрессе США назвали организатора бойни в аэропорту Стамбула

Террорист занимал высокий пост в «министерстве войны» ИГИЛ заявил председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, передает CNN.

«Он, возможно, является врагом №1 в Северо-Кавказском регионе России. Он ездил в Сирию множество раз и стал одним из высокопоставленных офицеров министерства войны ИГ, ответственным за проведение операций», - сказал он.

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Его связь в террористической деятельности хорошо задокументированы, сказал Маккол.

Как сообщал УНИАН, теракт в аэропорту Стамбула совершили трое смертников, которые были гражданами Узбекистана, Кыргызстана и России (Дагестан).

По данным СМИ, число жертв теракта в аэропорту Стамбула возросло до 44. Среди погибших – гражданка Украины.