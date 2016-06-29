На Днепропетровщине полиция задержала 9 мужчин с арсеналом оружия (фото)

Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, задержанные передвигались на двух внедорожниках.

25 июня правоохранители изъяли у них 2 автомата Калашникова, один из которых с глушителем, 6 пистолетов с патронами - 2 травматического действия и 4 боевых, 3 ножа, кастет, 6 бронежилетов и балаклавы.

Среди задержанных двое мужчин были ранее судимы, 4 лиц ранее несли службу в зоне АТО. Все задержанные - жители Днепропетровской области.

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Сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия и экспертизы, следователи устанавливают происхождение оружия и намерения задержанных.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.