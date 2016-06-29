В Ужгороде прошел 7-й закарпатский парад невест (фоторепортаж)

Как отмечается на странице мероприятия в Facebook, закарпатский парад невест является зрелищным праздником, который проводится ко Дню молодежи, и который уже стал традиционным событием для Закарпатья.

Парад невест в Ужгороде проводился ежегодно с 2008 по 2013 год, однако вынужден был взять "творческий отпуск" в течение последних двух лет.

Организаторы называют событие социальной акцией.

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"Закарпатская статистика соотношения браков и разводов — лучшая в Украине. У нас на три свадьбы приходится один развод. Но в целом Украина по этому показателю — последняя в Европе. Одной из причин разводов специалисты называют ранний возраст вступления в брак, поспешность принятия такого важного решения. Действительно, определенная часть девушек, с ранних лет мечтая о красивой свадьбе, часто видит в этом событии только внешнюю сторону: шикарное платье с фатой, голуби, лимузин и фотосессия. А о том, что за свадьбой начнутся семейные будни, они даже не задумываются. Организаторы парада невест призывают: хочешь праздник, белое платье, восторженные взгляды и яркие фотографии — приходи на парад. А о собственной свадьбе сто раз подумай!", - заявляют организаторы.