На Львовщине закрыли международный канал нелегальной миграции в Европу

Сотрудники УСБУ во Львовской области получили информацию о деятельности на территории Западного региона Украины преступной группы с межрегиональными и международными связями, которая занимается незаконной переправкой нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, во время проверки указанной информации оперативники выявили, что группа владеет широкими связями в правоохранительных органах Львовской области и за границей. В соответствии с распределением ролей отдельные члены преступной группы осуществляли поиск потенциальных нелегалов, другие группами по 5-10 человек доставляли их в специально оборудованный „отстойник" в пограничной полосе Львовской области. Спустя некоторое время нелегалов переправляли через государственную границу Украины, где передавали их партнерам из числа иностранцев для последующей транспортировки на Запад.

В результате спецоперации на территории Закарпатской области были задержаны двое членов группы во время попытки переправки 6 граждан Пакистана в Венгрию. В это же время во Львове были задержаны еще двое членов группы.

По данному факту следственным отделом УСБУ во Львовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 и ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками СБУ был задержан также организатор группы. Им оказался один из руководителей отделения оперативного противодействия нелегальной миграции оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы Украины.

В отношении майора-пограничника военной прокуратурой Западного региона возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 332 и ч.1 ст. 423 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление военным служебным лицом властью и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Продолжается следствие.

Согласно официальному сообщению польского подразделения Интерпола, один из задержанных злоумышленников разыскивается правоохранительными органами Республики Польша.