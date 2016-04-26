Минобороны выделит всего 70 миллионов на восстановление объектов Военно-морских сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай.

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"С целью развития инфраструктуры Военно-морских сил в 2016 году для восстановления 22 объектов ВМС предусмотрено около 70 млн грн", - заявил Чернобай.

Напомним, радары для фрегата "Гетман Сагайдачный" и сухогруза ВМС "Горловка" покупали волонтеры.

Так, на сегодня, установленный радар Simrad NSO evo2 на "Горловке" является единственным современным радаром на кораблях военно-морской базы "Южная"

Однако, стоит отметить, что, по данным волонтеров, украинские ВМС остро нуждаются в радарах и далее.