В аэропорту Харькова спецслужбы задержали двух таджиков, причастных к ИГИЛ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Сотрудники Госпогранслужбы, которые несут службу в аэропорту Харькова, совместно с представителями СБУ и Национальной полиции обнаружили и задержали двух граждан Таджикистана, которые причастны к деятельности террористической организации «Исламское государство» и разыскивались Интерполом», - сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что таджики были задержаны в пятницу в пункте пропуска «Харьков-авиа» во время оформления рейса сообщением «Стамбул - Харьков». На них в ходе проверки сработала база данных Интерпола.

«Во время проведения фильтрационных мероприятий у таджиков пограничники обнаружили видеоуроки на арабском языке, где изображен порядок и полная инструкция по изготовлению взрывного устройства, которое активируется при помощи мобильного телефона. Также на флеш-носителях находился видеофайл, в котором содержались фото людей мусульманской внешности с оружием. Кроме того, у них была найдена литература экстремистского характера. Впоследствии задержанные пояснили, что планировали устроить исламскую революцию в Таджикистане», - отметили в ГПСУ.

О факте выявления лиц пограничники информировали Укрбюро Интерпола в г. Киеве. По результатам проверки установлено, что задержанные находятся в международном розыске как лица, причастные к международной террористической организации «Исламское государство».

Задержанных передали компетентным органам, добавили в ведомстве.