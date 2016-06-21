Глава СБУ объяснил информацию о "лагере джихадистов" на Днепропетровщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

«В Украине нет баз, где готовят джихадистов. На Днепропетровщине действительно находилось определенное время незначительное количество граждан-выходцев с Кавказа, несколько человек из которых прибыли из-за границы. Зная о том, что против украинского войска в зоне АТО воюют кадыровцы, разными путями, в том числе используя нелегальные каналы миграции, они прибыли в Украину», - сказал председатель СБУ.

Он добавил, что часть из этой группы нелегалов спецслужбы выдворили за пределы Украины, а другая часть, самовольно находясь на линии столкновения, погибла.

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«Поэтому говорить о том, что существуют лагеря, где готовят джихадистов, я не могу, и такая информация не соответствует действительности», - подытожил Грицак.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2016 года СМИ распространили информацию о заявлении сенатора Франции Натали Гуле по поводу якобы существования в Украине лагерей подготовки боевиков ИГИЛ. Речь шла о том, что в эфире радио France-Inter сенатор сказала, что джихадистов якобы готовят на территории Днепропетровской области.

Служба безопасности Украины тогда опровергла «сенсацию» относительно существования в Украине лагерей джихадистов, ссылаясь на письмо Гуле к руководителю СБУ.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в Facebook, что Гуле прислала письмо Грицаку, где она выразила возмущение полным искажением своих слов. Кроме того, она разрешила опубликовать текст письма, чтобы снять все возможные инсинуации и попытки использовать это вброс в информационную войну против Украины.