В Житомире судят мать, которая выбросила новорожденного младенца на помойку

Как сообщил корреспондент УНИАН в Королевском районном суде Житомира, сегодня состоялось заседание этого суда, который начал после расследования рассмотрение дела в отношении матери, которая выбросила на помойку свою новорожденную дочь.

Там также уточнили, что состояние здоровья девочки стабилизировалось, и ее уже удочерили.

Подсудимой являются Анастасия Шкурихина, которая зимой выбросила своего ребенка на помойку.

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Давать комментарий журналистам перед началом судебного заседания подсудимая отказалась, сославшись на плохое самочувствие.

Как прозвучало на суде, эта женщина имеет еще детей и претензий к ней относительно их воспитания службы по делам детей не имеют. По действующему законодательству женщине грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 26 января этого года в Житомире была взята под стражу мать, которая за десять дней до того выбросила на помойку новорожденную. Ребенка тогда доставили в больницу и медики оказали ей помощь.

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Житомирской местной прокуратурой осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в январе этого года в Житомире 32-летняя женщина, родив дома ребенка, положила его в полиэтиленовый пакет и отнесла на улицу к соседнему дому, оставив возле мусорника в 8-градусный мороз.

Жизнь новорожденной девочке спасли прохожие, которые, услышав детский плач, сразу бросились на помощь и вызвали медиков и правоохранителей.