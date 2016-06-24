Ночная стрельба в Киеве: в результате разборок за право собственности пострадали три человека

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, инцидент произошел на ул. Пшеничной прошлой ночью.

"Вчера около полуночи полиция получила сообщение о том, что на улице Пшеничной в Святошинском районе слышны выстрелы. Когда на место события выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что по указанному адресу зарегистрировано два общества, между которыми продолжается конфликт относительно права собственности. Около 23:40 на территорию двумя автомобилями приехала группа лиц (количество устанавливается). Возник конфликт, а затем - стрельба. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения в шею и в пах и правое плечо соответственно, еще один - травмы тела. Все они находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На момент приезда правоохранителей участники инцидента скрылись с места события", - сообщила Блищик.

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По ее словам, полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится расследование.

Ранее в Киеве был введен план ''Перехват''.