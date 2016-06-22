В Каменском построили насосную станцию (фото)

В Каменском построили насосную станцию и заменили аварийные трубы водопровода. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, его цитирует пресс-служба ОГА.

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Воду без перебоев получили жители поселка Романково и микрорайона «55-й блочок» в Каменском.

На полную мощность насосная станция заработает уже через неделю. Ее строительство – первая очередь масштабного проекта реконструкции водопровода в Каменском. В планах – полностью заменить трубы на более широкие в диаметре.

В 2015-ом водопровод начали реконструировать. Заменили 750 метров аварийных труб и построили насосную станцию. Оборудование немецкое, все автоматизировано. На это потратили более 14,5 миллионов гривень. Коммунальщики проводят пусконастроечные работы, а жители уже чувствуют изменения.

От проблем с водоснабжением люди страдали не один год, рассказала местная жительница Людмила Осинняя. Особенно остро это чувствовали летом.

«Напор воды был очень маленький. С обеда она вообще пропадала и до 3 ночи нужно было ждать, чтобы запастись водой на следующий день. Проблему мы пытались решить годами», - вспоминает женщина.

Всего в этом году на Днепропетровщине проложат и отремонтируют 21 водовод. Это позволит обеспечить водой без перебоев 145 тысяч человек,