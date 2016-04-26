На Днепропетровщине глава сельсовета незаконно провел в село газ и воду

Об этом сообщает пресс-служба Управления защиты экономики Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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Проверка установила, что чиновник совершил расходы бюджета в сумме 680 тыс. гривен без установленных бюджетных назначений согласно бюджету сельского совета, пишет 34.ua.

Бюджетные средства в сумме 680 тыс. гривен были использованы на проведение работ по строительству водопровода и газификации в двух селах Криворожского района.

Таким образом, председатель сельсовета допустил использование бюджетных средств вопреки их целевому назначению.

По материалам УЗЭ начато уголовное производство по факту нарушения законодательства о бюджетной системе Украины.