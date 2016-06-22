Вселенский патриарх получил обращение Рады об автокефалии православной церкви в Украине

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в Twitter.

«Патриарх Варфоломей получил письмо от @verkhovna_rada с просьбой предоставить Автокефалию Православной Церкви в Украине. Верю в положительное решение», - отметил он.

Патриарх #Варфоломей получил Письмо от @verkhovna_rada с просьбой предоставить Автокефалию Православной Церкви в Украине Верю в положительное решение — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) June 22, 2016

Как сообщал УНИАН, 16 июня Верховная Рада приняла обращение к «Святейшеству Варфоломею, архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине».

В обращении отмечается, что уже два года Украина страдает от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, которая признана «государством-агрессором» и вопреки всем международным нормам права аннексировала Крым.

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«Современный московский патриархат слишком тесно связан с господствующим в России политическим режимом, чтобы восприниматься украинским обществом именно как церковь, а не «Министерство идеологии» Российской Федерации», - отмечается в обращении.

В документе отмечается, что каноническая (то есть действительная и законная) автокефалия православной церкви в Украине может быть предоставлена только Вселенским патриархатом, который единственный имеет для этого соответствующие канонические полномочия. Соответственно, авторы обращения просят Вселенского патриарха Варфоломея применить все имеющиеся канонические полномочия и признать недействительным акт 1686 года как такой, который был принят с нарушением священных канонов православной церкви; принять активное участие в преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

Кроме того, депутаты для блага православной церкви в Украине и целостности украинского народа просят издать Томос об автокефалии православной церкви, на основе которого она могла бы «занять надлежащее место в семье поместных православных церквей».