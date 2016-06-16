Рада просит Вселенского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию православной церкви в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №4793 проголосовали 245 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении отмечается, что уже два года Украина страдает от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, которая признана государством-агрессором, и вопреки всем международным нормам права, аннексировала Крым.

"Продолжается развязанная и искусственно поддерживаемая сегодня Россией война на Донбассе. В сложившихся условиях народ Украины уже не воспринимает идею церковного единения с патриархом Московским Кириллом, который не только не выступил в защиту православных христиан Украины, которые страдают от российской агрессии, но и стал одним из главных идеологов "русского мира", а, следовательно, и одним из архитекторов нынешней гибридной войны России против Украины", - говорится в тексте.

"Обращаемся к Вашему Святейшеству с просьбой безотлагательно использовать имеющиеся у Вас канонические полномочия для преодоления существующего в нашей стране церковного разделения и нормализации канонического статуса украинской церкви в духе Вашего исторического обращения к украинской нации 26 июля 2008 г., а также канонических действий Вселенского патриархата по нормализации церковной жизни в православных церквях Эстонии (1996), Болгарии (1998) и Чехии и Словакии (2014)", - сказано в обращении.

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В нем отмечается, что "современный Московский патриархат слишком тесно связан с правящим в России политическим режимом, чтобы восприниматься украинским обществом именно как церковь, а не "Министерство идеологии" Российской Федерации".

"Доверие к этой церковной структуре в нашей стране сегодня минимально. А все ее усилия самостоятельно, игнорируя Вселенский патриархат и мировое православие, преодолеть существующий в Украине канонический кризис - абсолютно бесперспективны", - говорится в документе.

Депутаты также подчеркивают, что в современной Украине "Московский патриархат, к сожалению, воспринимается многими гражданами нашей страны в качестве морального соучастника российской агрессии и гибридной войны против Украины".

Рада отмечает, что состояние православной церкви в Украине свидетельствует о том, что она уже давно по всем надлежащим критериям готова к статусу поместной автокефальной церкви.

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"Современная Украина - это самостоятельное государство, суверенитет которого признается всем миром; украинский народ имеет свою самобытную культуру, которая лелеет его идентичность. Кроме того, количественные показатели жизни православной церкви в Украине свидетельствуют, что эта церковь не только достигла необходимого для автокефального бытия уровня, но и станет самой многочисленной православной церковью мира, если сможет преодолеть разделение", - сказано в тексте.

В обращении говорится, что каноническая (то есть действительная и законная) автокефалия православной церкви в Украине может быть предоставлена только Вселенским патриархатом, который единственный имеет для этого соответствующие канонические полномочия. Соответственно, авторы обращения просят Варфоломея в интересах утверждения православия в Украине применить все имеющиеся канонические полномочия и признать недействительным акт 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату как принятый с нарушением священных канонов православной церкви; принять активное участие в преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.

Кроме того, депутаты ради блага православной церкви в Украине и целостности украинского народа просят издать Томос об автокефалии православной церкви, на основе которого она могла бы занять подобающее место в семье поместных православных церквей.