Прокуратура проводит проверку ДТП с участием сотрудника ГАИ

Прокуратура Ивано-Франковска проводит проверку по факту ДТП в Ивано-Франковске 13 августа с участием работника Управления ГАИ УМВД в Хмельницкой области, который сбил женщину.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Ивано-Франковске под автомобиль попала 21-летняя женщина, которая в неустановленном месте внезапно выбежала на проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу. У нее закрытый перелом правой плечевой кости и ушиб грудной клетки.

Работник УГАИ УМВД Украины в Хмельницкой области находится в Ивано-Франковской области в служебной командировке в составе экипажей дорожно-патрульной службы из других областей, которые несут службу по организации дорожного движения в регионе, пострадавшем в результате наводнения.