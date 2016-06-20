В Измаиле количество пострадавших от кишечной инфекции возросло до 399 человек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, с 16 по 19 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" обратилось 399 человек, из которых 241 ребенок.

Потерпевшие - жители Измаила, а также сел Броска и Матроска Измаильского района.

По состоянию на 7 часов 20 июня в медицинских заведениях Измаила находятся 260 человек, в том числе 185 детей.

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Выписано (переведено на амбулаторное лечение) 139 человек, из них 56 детей.

Как отметил информированный источник в Одесской областной государственной администрации, общее количество обратившихся за медицинской помощью – около 420 человек.

Как сообщал УНИАН, 19 июня мэр Измаила Одесской области Андрей Абрамченко в своем обращении к жителям заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также - кишечная палочка. Это произошло вследствие фекального загрязнения в ходе проливных дождей.

По факту массового отравления людей в Измаильском районе Одесской области открыто уголовное производство.